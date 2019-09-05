Сбежавшего в Болгарию Гудкова разочарованные сторонники прозвали в сети «сачком»

Сторонники навальнистов за последние несколько недель разочаровались в своих наставниках. Один из главных «оппозиционеров» Дмитрий Гудков пошел на попятную и после того, как его выпустили на свободу после административного ареста, сбежал в Болгарию. Об этом пишет Nation News.

В сети прозвали Гудкова «сачком». Впрочем, сторонникам одиозного блогера не привыкать уезжать в теплые края подальше от проблем. Например, так же поступил другой экс-кандидат Иван Жданов, который испугался уголовного преследования сотрудников ФБК за призывы участвовать в незаконных митингах. Сам Навальный тоже периодически уезжает за границу отдохнуть, катаясь по Европе на деньги подписчиков.

Что касается Гудкова, многих пользователей Facebook возмутило то, что он бросил своих сторонников в Москве на произвол, а сам решил «отдохнуть» накануне выборов. Сторонники навальнистов, отмечают подписчики, вряд ли поймут и примут столь малодушный поступок.

Ранее СМИ писали, что спешный побег Гудкова в Болгарию объясняется прокурорской проверкой, которая была затеяна против его семьи на фоне расследования ФАН.

Кроме того, ранее СКР вызвал на допрос Гудкова по делу о «мусорной мафии». Речь идет о незаконном семейном бизнесе Дмитрия и его отца — Геннадия. Предприятие занимается незаконной продажей мусора на полигоне ТБО «Воловичи». Продаваемый мусор превышает нормы, обозначенные для захоронения отходов. Но при этом владельцам свалки это приносит около 200 миллионов рублей в месяц, Дмитрий и Геннадий получают около 60 процентов от суммы.