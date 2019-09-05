Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

 Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев

Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

 Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке
Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

 Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев

Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

 Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке
17:10   5 Сентября 2019
Россия

Сбежавшего в Болгарию Гудкова разочарованные сторонники прозвали в сети «сачком»

Сбежавшего в Болгарию Гудкова разочарованные сторонники прозвали в сети «сачком»

Сторонники навальнистов за последние несколько недель разочаровались в своих наставниках. Один из главных «оппозиционеров» Дмитрий Гудков пошел на попятную и после того, как его выпустили на свободу после административного ареста, сбежал в Болгарию. Об этом пишет Nation News.

В сети прозвали Гудкова «сачком». Впрочем, сторонникам одиозного блогера не привыкать уезжать в теплые края подальше от проблем. Например, так же поступил другой экс-кандидат Иван Жданов, который испугался уголовного преследования сотрудников ФБК за призывы участвовать в незаконных митингах. Сам Навальный тоже периодически уезжает за границу отдохнуть, катаясь по Европе на деньги подписчиков

Сбежавшего в Болгарию Гудкова разочарованные сторонники прозвали в сети «сачком»

Что касается Гудкова, многих пользователей Facebook возмутило то, что он бросил своих сторонников в Москве на произвол, а сам решил «отдохнуть» накануне выборов. Сторонники навальнистов, отмечают подписчики, вряд ли поймут и примут столь малодушный поступок.

Ранее СМИ писали, что спешный побег Гудкова в Болгарию объясняется прокурорской проверкой, которая была затеяна против его семьи на фоне расследования ФАН.

Кроме того, ранее СКР вызвал на допрос Гудкова по делу о «мусорной мафии». Речь идет о незаконном семейном бизнесе Дмитрия и его отца  — Геннадия. Предприятие занимается незаконной продажей мусора на полигоне ТБО «Воловичи». Продаваемый мусор превышает нормы, обозначенные для захоронения отходов. Но при этом владельцам свалки это приносит около 200 миллионов рублей в месяц, Дмитрий и Геннадий получают около 60 процентов от суммы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #оппозиция #гудков #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...