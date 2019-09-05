Политолог прокомментировал фейк о высказывании Путина про Африку

Главный редактор издания PolitRussia.com Руслан Осташко прокомментировал распространившийся в сети фейк о президенте РФ Владимире Путине, который якобы назвал Африку «кладбищем для африканцев». В беседе с ФАН он объяснил, почему люди предпочитают верить лживым новостям.

Ранее в сети начали распространять «новость» о том, что Путин якобы назвал Африку «кладбищем для африканцев». Позже в британском Центре демократии и развития пришли к выводу, что это фейк. В CDD заметили, что новость не имеет достоверного источника.

По мнению Осташко, сейчас люди предпочитают верить лидерам общественного мнения. Они не пытаются разобраться, как все происходит на самом деле.

«Когда умные люди поняли, что людям не хватает перчинки и они верят во всякую ерунду, они начали использовать эти инструменты для политических целей. Появилась масса фейкоделов, которые занимаются изготовлением таких фриковских новостей. И пока наше общество очень доверчиво относится к информации в соцсетях, фейковые новости о Путине, который считает Африку кладбищем, не прекратятся», — сказал Руслан Осташко.

Осташко уверен, что бороться с фейковыми новостями можно только с помощью закона. Эксперт предложил обязывать пользователей социальных сетей проходить авторизацию. Тогда будет видно, кто именно написал новость — тот, кто не скрывает свою личность или аноним, который боится нести ответственность за фейки. Он отметил, что такое решение проблемы невыгодно владельцам соцсетей и их инвесторам, ведь тогда сократится аудитория.