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16:53   5 Сентября 2019
Россия

Эксперт рассказал, почему перенос сроков запуска трех станций метро является нормальным

Эксперт рассказал, почему перенос сроков запуска трех станций метро является нормальным

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов объяснил, почему переносить срок запуска трех новых станций метро в Петербурге является нормальной практикой. По словам Мартынова, это является обычным рабочим процессом по развитию транспортной инфраструктуры.

Мартынов отметил, что у врио губернатора Александра Беглова остался ряд вопросов по безопасности в части действий ряда внештатных протоколов, по которым не было стопроцентной гарантии. Также эксперт отметил, что техническая приемка станций прошла успешно и без нареканий, пишет «ФедералПресс»

Александр Беглов в четверг, 5 сентября, решил временно не запускать три новых станции метро в Петербурге - «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ввод станций в эксплуатацию состоится в сентябре, пока же они работают в тестовом режиме. В ходе проверки врио губернатора Беглов отметил, что в ближайшие пять лет в городе откроется семь станций метро.

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Автор: Ольга Воскресенская
#петербург #метро #беглов #петербургский метрополитен

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