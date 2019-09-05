Эксперт рассказал, почему перенос сроков запуска трех станций метро является нормальным

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов объяснил, почему переносить срок запуска трех новых станций метро в Петербурге является нормальной практикой. По словам Мартынова, это является обычным рабочим процессом по развитию транспортной инфраструктуры.

Мартынов отметил, что у врио губернатора Александра Беглова остался ряд вопросов по безопасности в части действий ряда внештатных протоколов, по которым не было стопроцентной гарантии. Также эксперт отметил, что техническая приемка станций прошла успешно и без нареканий, пишет «ФедералПресс».

Александр Беглов в четверг, 5 сентября, решил временно не запускать три новых станции метро в Петербурге - «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ввод станций в эксплуатацию состоится в сентябре, пока же они работают в тестовом режиме. В ходе проверки врио губернатора Беглов отметил, что в ближайшие пять лет в городе откроется семь станций метро.