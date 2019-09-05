Детский хоспис «Дом с маяком» рад решению Кабмина о закупке иностранных обезболивающих

Детский хоспис «Дом с маяком» приветствует решения премьера Дмитрия Медведева выделить деньги на закупку иностранных лекарств, которые пока не производятся в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора фонда Лидию Мониаву в четверг, 5 сентября.

«Мы очень-очень рады, там два решения: первое, что «Фризиум» будет зарегистрирован в России. <...> То, что закупят препарат на то время, пока «Фризиум» не зарегистрируют, - это тоже очень здорово», — поделилась она.

По ее словам, нелегальные перекупщики испугались и покинули рынок. Родители оказались в безвыходной ситуации: препарат еще не зарегистрирован, а неофициально его купить больше нельзя. Мониава пока не совсем понимает, на основании каких документов лекарства будут выдавать — раньше это происходило после федеральных консилиумов. Таких документов нет у 95% пациентов хосписа, отметила она.

Директор «Дома с маяком» добавила, что помимо «Фризиума», «Диазепама», «Мидазолама» и «Фенобарбитала», которые закупят по распоряжению кабмина, есть еще ряд незарегистрированных препаратов — «Осполот» и «Сабрил» в таблетках.

Последние месяцы СМИ писали о претензиях правоохранительных органов к россиянам, купившим незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Почти все дела по этим фактам не возбуждались, либо закрывались после проверки.