Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»
Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана «Дориан». Об этом сообщает специализированный портал Poweroutage.us.
205 тысяч жителей Южной Каролины, 15 тысяч жителей Джорджии, а также около восьми тысяч жителей Техаса остались без света. Местные энергетические компании пытаются устранить проблему.
Напомним, в пятницу, 30 августа, «Дориан» достиг пятой, наивысшей категории опасности. Режим ЧС был объявлен во Флориде, Южной и Северной Каролине и Джорджии. Американский лидер Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.
1 сентября ураган настиг Багамские острова. Серьезный урон нанесен инфраструктуре острова Абако. Жертвами стихии стали 20 человек.
AFTERMATH: Aerial footage of the Bahamas' Abaco Islands dramatically illustrates the widespread damage and destruction caused by deadly Hurricane Dorian. https://t.co/9mvccXuaSz pic.twitter.com/38oXcMIz6l— ABC News (@ABC) September 5, 2019