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16:23   5 Сентября 2019
Весь мир

Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана «Дориан». Об этом сообщает специализированный портал Poweroutage.us.

205 тысяч жителей Южной Каролины, 15 тысяч жителей Джорджии, а также около восьми тысяч жителей Техаса остались без света. Местные энергетические компании пытаются устранить проблему.

Напомним, в пятницу, 30 августа, «Дориан» достиг пятой, наивысшей категории опасности. Режим ЧС был объявлен во Флориде, Южной и Северной Каролине и Джорджии. Американский лидер Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.

1 сентября ураган настиг Багамские острова. Серьезный урон нанесен инфраструктуре острова Абако. Жертвами стихии стали 20 человек.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #чп #стихия #ураган

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