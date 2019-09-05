Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана «Дориан». Об этом сообщает специализированный портал Poweroutage.us.

205 тысяч жителей Южной Каролины, 15 тысяч жителей Джорджии, а также около восьми тысяч жителей Техаса остались без света. Местные энергетические компании пытаются устранить проблему.

Напомним, в пятницу, 30 августа, «Дориан» достиг пятой, наивысшей категории опасности. Режим ЧС был объявлен во Флориде, Южной и Северной Каролине и Джорджии. Американский лидер Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.

1 сентября ураган настиг Багамские острова. Серьезный урон нанесен инфраструктуре острова Абако. Жертвами стихии стали 20 человек.