Видео «прогулки» канатоходца между башнями «Москвы-Сити» опубликовали в сети

Очевидец запечатлел момент прохода канатоходца между башнями делового центра «Москва-Сити» на высоте порядка 300 метров.

Стоит отметить, что в День города Москвы, то есть 7 и 8 сентября, в деловом центре будет установлен новый мировой рекорд по хайлайну, как сообщал оргкомитет соревнований. Стропу натянут между башнями «Око» и Neva Towers на высоте 354 метра, расстояние между зданиями достигает 245 метров.

Высоту намерены покорить семь спортсменов из разных стран, в частности из России. Так что не исключено, что на видео запечатлен момент тренировки хайлайнера. Среди участников также будет трехкратный мировой рекордсмен Фриди Кюне.

Для фиксации рекорда столицу посетит представитель «Книги рекордов Гиннеса». Напомним, что действующее достижение зарегистрировали на высоте 254 метра.