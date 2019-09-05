Милонов уверен, что Навальный использует «Умное голосование» только в личных интересах

Фильм американского режиссера русского происхождения Мигеля Фрэнсис-Сантьяго «Русская рулетка» поднял вопрос целесообразности «Умного голосования», которое так активно продвигает скандально известный блогер Алексей Навальный. Депутат Госдумы России Виталий Милонов уверен, что «оппозиционер» здесь руководствуется только своими интересами.

Автор ленты вспоминает, что пример «Умного голосования» (УГ) уже практиковался в РФ буквально в прошлом году. Тогда жители Владимирской области решили отдать свой голос на выборах руководителя региона кандидату-спойлеру от ЛДПР Владимиру Сипягину. Это делалось в ущерб действующей на тот момент главе региона Светлане Орловой.

По прошествии десяти месяцев работы Сипягина на новом посту граждане все же поняли, что ничего хорошего такой «сознательный выбор» никому не принес. За этот короткий период в области были ликвидированы крупнейшие промышленные предприятия, строительство дорог практически остановилось, складывалась катастрофическая ситуация в сфере здравоохранения. Именно к такому принципу выбора призывает Навальный, пиаря определенных, а порой и весьма одиозных кандидатов. Сантьяго в своей новой документальной ленте решил разобраться, насколько оправдан такой подход.

Милонов в интервью «ПолитЭксперту» сообщил, что Навальный и его соратники в своей риторике и действиях далеки от логики. По мнению парламентария, блогер должен сам осознавать утопизм, радикальность и популизм своих идей. Милонов подчеркивает, что «оппозиционер» делает такие заявления, так как уверен в отсутствии необходимости принимать по ним решения.

«Они не действуют с точки зрения рациональности и логики, они действуют с точки зрения неких положительных колебаний, которые созвучны с центром выработки положительного гормона в их мозге», – считает депутат ГД.

Соратников Навального в лице скандально известного юриста Любови Соболь и прочих «независимых» деятелей Милонов считает союзом маленькой кучки циников и лицемеров, которая о реальных смыслах не думает. Говоря об «Умном голосовании», парламентарий напомнил о 90-х годах, когда за деньги любой мог купить статус князя или графа. Проект Навального депутат сравнил с конкурсами красоты.

«Когда любой папик может свою красаву за некоторое количество денег объявить самой красивой. И все эти пластмассовые короны красоты в большом количестве надеваются на волосы. Поэтому умное голосование – это из разряда глянцевого журнала, который издает никому не известная компания под названием «Лучшие люди России»», – сказал Милонов.

Милонов считает, что тот вид демократии, который предлагает Навальный, больше похож на власть денег, чем на власть народа. Фактически же команда блогера пытается выставить свою позицию за мнение народа. Милонов вспомнил и о ситуации с Соболь, которая пыталась использовать «мертвые души» для регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, а после разоблачения устроила истерику и псевдоголодовки.

«Умное голосование» Навального уже вызвало вопросы не только в Госдуме РФ, но и в ЦИК. Ведомство решило проверить этот неоднозначный проект так называемой оппозиции на предмет законности.