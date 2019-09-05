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16:04   5 Сентября 2019
Россия

Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его коллеги из Украины Владимира Зеленского в ближайшие дни не планируется. Об этом пишет ТАСС в четверг, 5 сентября. 

Так он ответил на вопрос, ожидается ли в скором времени телефонный разговор глав государств по вопросам обмена удерживаемыми лицами.

«Пока в планах нет», — подчеркнул Песков.

По его словам, необходимые контакты по этой теме осуществляются.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #обмен пленными #зеленский

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