Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Намерение закрыть телеканал NEWSONE — это убийство журналистики. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в четверг в эфире телеканала, сообщает RT.

Украинский национальный совет по телерадиовещанию ражее обратился в суд с целью лишить телеканал NEWSONE лицензии.

Парламентарий подчеркнул, что намерение закрыть телеканал — это не просто наступление на свободу слова, а убийство журналистики.

«Они обвиняют телеканал в том, что он не тех приглашает на эфиры... То есть где-то в недрах Нацсовета или другой структуры должна быть ещё такая функция — разрешить или нет», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что каналы судят за высказывания в прямом эфире. А это означает, что так можно отключить все другие транслирующие телеканалы, где член Нацсовета зачитывал в прямом эфире.