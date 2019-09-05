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16:07   5 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Намерение закрыть телеканал NEWSONE — это убийство журналистики. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в четверг в эфире телеканала, сообщает RT. 

Украинский национальный совет по телерадиовещанию ражее обратился в суд с целью лишить телеканал NEWSONE лицензии. 

Парламентарий подчеркнул, что намерение закрыть телеканал — это не просто наступление на свободу слова, а убийство журналистики. 

«Они обвиняют телеканал в том, что он не тех приглашает на эфиры... То есть где-то в недрах Нацсовета или другой структуры должна быть ещё такая функция — разрешить или нет», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что каналы судят за высказывания в прямом эфире. А это означает, что так можно отключить все другие транслирующие телеканалы, где член Нацсовета зачитывал в прямом эфире. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #рабинович

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