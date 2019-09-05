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 Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке
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 Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке
16:04   5 Сентября 2019
Весь мир

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Премьер Индии Нарендра Моди поблагодарил на русском языке народ России, а также президента страны Владимира Путин за гостеприимство. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter политика. 

Он подчеркнул, что его визит во Владивосток положительно скажется на сближении двух государств.

«Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию. Благодарю Президента Путина, Правительство и народ России за гостеприимство», — написал Моди.

Напомним, Моди является гостем на V Восточном экономическом форуме, который проходит 4-6 сентября во Владивостоке.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #индия #моди #вэф

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