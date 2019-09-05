Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке
Премьер Индии Нарендра Моди поблагодарил на русском языке народ России, а также президента страны Владимира Путин за гостеприимство. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter политика.
Он подчеркнул, что его визит во Владивосток положительно скажется на сближении двух государств.
«Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию. Благодарю Президента Путина, Правительство и народ России за гостеприимство», — написал Моди.
Напомним, Моди является гостем на V Восточном экономическом форуме, который проходит 4-6 сентября во Владивостоке.
Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию. Благодарю Президента Путина, Правительство и народ России за гостеприимство. pic.twitter.com/zOYXOzoLn1— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2019