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16:35   5 Сентября 2019
Россия

Член ОП РФ рассказала, как США подкармливают российскую оппозицию

Член ОП РФ рассказала, как США подкармливают российскую оппозицию

Финансирование протестных акций, которые минувшим летом регулярно организовывались в Москве, осуществлялось из-за рубежа – лидеров российской оппозиции подкармливают, чтобы те приложили усилия к дестабилизации ситуации в нашей стране.

Об этом в четверг пишет Федеральное агентство новостей, приводя слова члена Общественной палаты России, первого зампредседателя правления Международного ОФ «Российский фонд мира» Елены Суторминой.

Для того, чтобы ослабить влияние запада и предотвратить дальнейшую протестную деятельность необходимо проводить в молодежной среде активную разъяснительную работу, ведь многие участники незаконных митингов даже не знали, что могут быть привлечены к ответственности.

По словам Суторминой, этим летом лидеры российской оппозиции провели лишь пробные акции протеста, после того как прошли соответствующее обучение.

«Воздействие на оппозицию из-за океана началось не сейчас. Школы для журналистов, гранты, обучающие семинары проходили давно. К примеру, в рамках программы «Открытый мир» Госдепартамента библиотека Конгресса США приглашала молодых лидеров российской оппозиции и СМИ из маленьких городов России в Штаты», — рассказала член ОП, отметив, что тогда на Западе только приглядывались к лицам, которые со временем смогут на что-то влиять.

Член ОП РФ рассказала, как США подкармливают российскую оппозицию

После того, как оппозиционеры, отучившись, возвращались на Родину, западные политики начинали их подкармливать, финансировать, чтобы те продвигали здесь их дестабилизирующие идеи. В частности, напомнила эксперт, западные кураторы в Центре Сахарова показывали лидерам оппозиции, как устраивать незаконные акции и другие противоправные действия, как бросать булыжники и взламывать брусчатку.

Россия в попытке противостоять этому влиянию ужесточила законодательство относительно нежелательных организаций и иностранных агентов, но это не мешает так называемому «Движению в защиту прав избирателей «Голос» и другим организациям продолжать работать в нашей стране при активной поддержке из-за рубежа.

Член ОП РФ рассказала, как США подкармливают российскую оппозицию

Стоит обратить внимание, что введенные Вашингтоном антироссийские санкции никак не отразились на помощи, которая направляется Госдепом США некоммерческим организациям в России. Даже наоборот, американская сторона не раз говорила, что намерена усиливать работу с российскими СМИ и НКО, и с этой целью создает новые  центры «противодействия российской пропаганде».

«Правоохранительными органами ведется мониторинг западного финансирования. Сейчас его характер меняется: раньше финансирование было прямое, сейчас же деньги в НКО направляются не напрямую, а через коммерческие организации», — добавила Сутормина.

При этом она указала на то, что в США такая ситуация невозможна – если кто-то представляет там интересы другой страны, он обязан зарегистрироваться в качестве иностранного агента и заранее информировать госорганы обо всех предстоящих встречах и темах, которые намерен на них обсуждать.

Российские правоохранительные органы, по словам эксперта, профессионально дали отпор провокаторам в ходе недавних протестов.

«Мы поддерживаем действия правоохранительных органов — в том аспекте, что провокаторам был дан отпор. Уже есть осужденные. Подобные противоправные действия нужно пресекать на корню», — сообщила Сутормина, добавив, что многие молодые участники акций не были москвичами и даже не догадывались о возможной ответственности.

Член ОП РФ рассказала, как США подкармливают российскую оппозицию

По ее словам, в молодежных кругах эти митинги окружал некий ореол романтичности, необремененные семьей ребята там тусовались, показывали себя, знакомились. Работа правоохранителей заключалась в том, чтобы выявить лидеров протеста, провокаторов, которые в итоге получили заслуженное наказание. Однако, сейчас нужно уделить должное внимание просветительской работе, разъяснить молодым людям нормы законодательства, чтобы они знали об ужесточении наказания за призывы к терроризму и экстремизму.

«Многие участники протестных акций действительно получали финансирование от Запада, но многие просто шли на протест, потому что «это модно». Надо разъяснять, что есть другие формы политической активности, в которых молодые люди могут участвовать», — сказала Сутормина в заключение.

Член ОП РФ рассказала, как США подкармливают российскую оппозицию

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Автор: Александр Люблинский
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