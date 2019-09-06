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14:06   6 Сентября 2019
Россия

Герой докфильма «Русская рулетка» не считает протестное голосование демократией

Герой докфильма «Русская рулетка» не считает протестное голосование демократией

Владимирский журналист Михаил Буянов, шеф-редактор «Буян-ТВ», высоко оценил документальный фильм американца Мигеля Фрэнсис-Сантьяго «Русская рулетка». На примере Владимирской области документалист попытался разобраться в причинах и последствиях протестного голосования. 

Год назад губернаторские выборы во Владимирской области неожиданно для всех и, по словам многих очевидцев, неожиданно для себя самого выиграл кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В своем фильме Фрэнсис-Сантьяго пообщался с несколькими политологами, журналистами, политиками, общественниками и пришел к выводу, что от протестного голосования в итоге проиграла область. 

Михаил Буянов был одним из интервьюируемых. Журналист, который критиковал каждого губернатора Владимирской области, посмотрел полную версию фильма и согласился с выводами американского режиссера. 

«То, что произошло в сентябре 2018 года во Владимирской области, не является проявлением демократии. Это ярко выраженная, хотя и легитимная, форма протеста. Люди голосовали  вопреки. Не за Сипягина, а против Орловой. И такой противоречивый подход втянул Владимирскую область в нелицеприятный прожект. Область сейчас испытывает колоссальные проблемы в социально- экономическом развитии», — сказал Буянов «Политике Сегодня».  

Герой докфильма «Русская рулетка» не считает протестное голосование демократией

Опытный журналист похвалил качество съемки, но и сделал несколько замечаний. Главное  -  не представлена точка зрения сторонников Сипягина.  

«Первая часть сделана великолепно. Прозвучали профессиональные мнения экспертов, которые, не скрывая говорили, почему Орлова проиграла выборы. А вот почему Сипягин их выиграл, этому мало в фильме внимание уделено. В этой часть фильм потерял в злободневности. Очень странно прозвучало мнение Сергея Казакова (депутат ЗаКСа области от КПРФ — прим.ред.). Он сторонник Сипягина и очень много сделал, чтобы Сипягин победил на выборах», —  поделился мнением Буянов. 

Тем не менее, он считает, что внешний взгляд на произошедшее во Владимирской области, важен и полезен.  

«Я абсолютно согласен с выводами об «Умном голосовании». Мы долго говорили с Мигелем. Я говорил, что не являюсь сторонником Навального. Он —  сторонник легкой революции,  использует молодежь, как пушечное мясо в баррикадных сражениях. Нам этого не надо. Мы переживали путч в 1991 году и нам не надо новых потрясений.  Я здесь с Мигелем абсолютно согласен»,  — заключил Михаил Буянов.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #владимирская область #сипягин #умное голосование

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