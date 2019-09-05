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Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат
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15:56   5 Сентября 2019
Россия

Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат

Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале оценил шутку российского президента Владимира Путина, которой он ответил на вопрос журналиста на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Модератор сессии Сергей Брилев поинтересовался у главы России насчет молодежи, на что Путин сказал:

«Синдзо [Абэ, японский премьер-министр] говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».

Кадыров напомнил, что публика отреагировала на такое шутливое замечание бурными аплодисментами. Он уверен, что эта шутка войдет в сборники известных цитат и афоризмов российского лидера.

«Юмор должен содержать объективную информацию, иметь легко понятный и доступный смысл. И, самое главное, юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным… Юмор в политике порой достигает больших результатов, чем продолжительные обсуждения вопросов», — заметил чеченский глава.

Кроме этого, Кадыров заметил, что только опытный, волевой и уверенный человек может позволить себе шутить во время встречи с политиками высокого ранга.

Напомним, что с 4 по 6 сентября Владивосток принимает пятый Восточный экономический форум.

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Автор: Анна Манц
#путин #кадыров #шутка #вэф

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