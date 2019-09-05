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15:47   5 Сентября 2019
Россия

Рестораны McDonalds появятся в московских отделениях Сбербанка

Рестораны McDonalds появятся в московских отделениях Сбербанка

McDonalds намерен открыть рестораны в отделениях Сбербанка. Соответствующий договор компании подписали на Восточном экономическом форуме в четверг, 5 сентября.

Стороны планируют сотрудничать в области проектного финансирования, а также изучать потребительский рынок, программы лояльности и развитие цифровой экосистемы. 

В пресс-службе кредитной организации рассказали, что стороны продумывают концепцию сотрудничества. 

«Соглашение также предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия McDonald’s будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время», — заявил представитель пресс-службы. 

Пока что речь идет об открытии нескольких отделений с точками фаст-фуда в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Таким образом Сбербанк и McDonalds планируют привлечь больше клиентов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сбербанк #общество #mcdonalds

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