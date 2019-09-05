Рестораны McDonalds появятся в московских отделениях Сбербанка

McDonalds намерен открыть рестораны в отделениях Сбербанка. Соответствующий договор компании подписали на Восточном экономическом форуме в четверг, 5 сентября.

Стороны планируют сотрудничать в области проектного финансирования, а также изучать потребительский рынок, программы лояльности и развитие цифровой экосистемы.

В пресс-службе кредитной организации рассказали, что стороны продумывают концепцию сотрудничества.

«Соглашение также предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия McDonald’s будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время», — заявил представитель пресс-службы.

Пока что речь идет об открытии нескольких отделений с точками фаст-фуда в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Таким образом Сбербанк и McDonalds планируют привлечь больше клиентов.