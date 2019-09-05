Россия рассмотрит возможность оказания гуманитарной помощи Северной Корее

Москва рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Пхеньяну. В Северной Корее по-прежнему тяжелая ситуация с продовольствием. Об этом сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь КНДР по линии Всемирной продовольственной программы и других международных организаций.

В этом году ситуация осложнилась из-за сильнейшей засухи в стране, а также нескольких тайфунов.