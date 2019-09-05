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15:43   5 Сентября 2019
Весь мир

Россия рассмотрит возможность оказания гуманитарной помощи Северной Корее

Россия рассмотрит возможность оказания гуманитарной помощи Северной Корее

Москва рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Пхеньяну. В Северной Корее по-прежнему тяжелая ситуация с продовольствием. Об этом сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь КНДР по линии Всемирной продовольственной программы и других международных организаций.

В этом году ситуация осложнилась из-за сильнейшей засухи в стране, а также нескольких тайфунов.

«В прошлом году урожай оказался ниже среднего, а в текущем, по нашим оценкам, сбор зерна упадет еще больше — тяжелый удар посевам нанесла тяжелейшая «королевская», как говорят корейцы, засуха, которую затем сменили затопившие угодья тайфуны», — пояснил дипломат.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #кндр #гумпомощь #продовольствие

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