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15:26   5 Сентября 2019
Россия

Путин проведет совещание на космодроме «Восточный» по его развитию

Путин проведет совещание на космодроме «Восточный» по его развитию

Российский лидер Владимир Путин проведет на космодроме Восточный совещание по вопросам развития его инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 5 сентября. 

Глава государства осмотрит введенные в эксплуатацию объекты. Речь идет о стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-2». Также Путин также происпектирует строящийся стартовый комплекс ракет «Ангара» и город Циолковский.

После осмотра монтажно-испытательных корпусов Путин проведет совещание по вопросам развитию космодрома «Восточный».  

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #восточный

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