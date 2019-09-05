Путин проведет совещание на космодроме «Восточный» по его развитию

Российский лидер Владимир Путин проведет на космодроме Восточный совещание по вопросам развития его инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 5 сентября.

Глава государства осмотрит введенные в эксплуатацию объекты. Речь идет о стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-2». Также Путин также происпектирует строящийся стартовый комплекс ракет «Ангара» и город Циолковский.

После осмотра монтажно-испытательных корпусов Путин проведет совещание по вопросам развитию космодрома «Восточный».