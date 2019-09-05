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15:07   5 Сентября 2019
Россия

Беглов заявил, что за ближайшие пять лет в Петербурге откроют семь новых станций метро

Беглов заявил, что за ближайшие пять лет в Петербурге откроют семь новых станций метро

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил в четверг, что в течение пяти лет в городе планируется открыть семь новых станций метрополитена, а вообще в плане строительство 29 новых станций.

Об этом Беглов заявил в ходе объезда новых станций Фрунзенского радиуса, которые 5 сентября начали работать в тестовом режиме.

«За пять лет планируем открыть семь станций. Впереди немало работы, 29 станций в плане», - сказал глава региона.

При этом пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга уточнила журналистам, что в число семи станций, которые, по словам Беглова, планируется открыт до 2024 года входят – две станции «Шуваловский проспект» на фиолетовой и зеленой ветках метро, а также станции «Театральная», «Горный институт», «Путиловская», «Казаковская» и «Богатырская» («Туристская»).

Напомним: в четверг в тестовом режиме в Петербурге начали работать станции «Проспект Славы», «Дунайская» и Шушары – по фиолетовой ветке. Как заявил Александр Беглов, для пассажиров станции будут открыты чуть позже, но до конца сентября, а пока необходимо убедиться в их полной безопасности для горожан.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #метро #политика #общество #беглов #новые станции метро

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