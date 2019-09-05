Facebook заблокировал Поклонскую на месяц после поста о Захарченко

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что Facebook заблокировал ее страницу после поста в память о погибшем год назад главе ДНР Александре Захарченко. Об этом она сообщила 5 сентября на странице «ВКонтакте».

По словам Поклонской, Facebook удалил ее пост в память о Захарченко, а также заблокировал аккаунт политика на 30 дней.

«Таким политически заангажированным подходом и странной цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества — никаких правил», — возмутилась она.

Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что расценивает такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, который погиб как герой за свою Родину. Она отметила, что память о нем останется в сердцах людей навсегда, «независимо от информации в Facebook».

Ранее Поклонская назвала провокацией призыв Болгарии не считать борьбу Красной армии с фашистами освобождением Европы.