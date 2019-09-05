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15:09   5 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии, поводом стали высказывания гостей эфира, которые они позволяют себе в ходе дискуссий. Нацсовет провел совещание, где телеканалу вынесут последнее предупреждение. Если и оно не подействует, Нацсовет обратится в суд и предложит лишить NewsOne лицензии.

Известно, что речь идет о выступлении Олега Волошина, депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Волошин в прямом эфире высказывался об особом статусе Донбасса и русскоязычных гражданах Украины. По словам Волошина, в стране необходимо разрешить говорить на тех языках, на которых люди всегда говорили. Также депутат призвал выполнять Минские соглашения.

Около здания Нацсовета митингуют националисты и выступают с требованием о закрытии телеканала NewsOne. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #нацсовет украины

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