Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии, поводом стали высказывания гостей эфира, которые они позволяют себе в ходе дискуссий. Нацсовет провел совещание, где телеканалу вынесут последнее предупреждение. Если и оно не подействует, Нацсовет обратится в суд и предложит лишить NewsOne лицензии.

Известно, что речь идет о выступлении Олега Волошина, депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Волошин в прямом эфире высказывался об особом статусе Донбасса и русскоязычных гражданах Украины. По словам Волошина, в стране необходимо разрешить говорить на тех языках, на которых люди всегда говорили. Также депутат призвал выполнять Минские соглашения.

Около здания Нацсовета митингуют националисты и выступают с требованием о закрытии телеканала NewsOne.