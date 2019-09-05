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15:21   5 Сентября 2019
Весь мир

Богданов обсудил с послом Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с послом Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади, в ходе которой обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. В МИД РФ отметили, что акцент был сделан на Сирии и Ираке.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что дипломаты обменяли мнениями по важнейшим аспектам ближневосточной повестки. Обсуждалась ситуация в САР и Ираке в свете предпринимаемых международным сообществом шагов по уничтожению там террористов.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских связей.

В конце 2017 года власти Ирака сообщил о полном освобождении от террористов ИГ* после 3,5 лет войны. На данный момент разрозненные отряды боевиков продолжают вести диверсионную деятельность.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #иг #ирак #политика #мид рф

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