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15:14   5 Сентября 2019
Россия

Около 20 тысяч петербуржцев выберут губернатора на экстерриториальных участках

Около 20 тысяч петербуржцев выберут губернатора на экстерриториальных участках

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко заявил, что 18 тысяч граждан поучаствуют в выборах губернатора Петербурга на территории Ленинградской и Псковской областей. Такое количество заявлений оформили по состоянию на вечер 4 сентября.

Об этом он рассказал на встрече с представителями Общественной палаты Петербурга, а также некоммерческих организаций, привлеченных Общественной палатой к осуществлению общественного контроля за избирательным процессом в четверг, 5 сентября.

«По состоянию на вечер среды,  всего для голосования по месту нахождения оформили более 65 тысяч разрешений, 15 тысяч из них – для голосования на территории Ленинградской области и около 3 тысяч – в Псковской области», — рассказал глава ГИК.

По слова Миненко, активность избирателей конкретно в садоводствах незначительные. Председатель горизбиркома подчеркнул,  что в любом случае помогать гражданам в реализации избирательного права — верный шаг. Он добавил, что заявку в участковую комиссию по месту жительства можно подать до 14:00 7 сентября.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября. В бюллетене будут три имени: Михаил Амосов («Гражданская платформа»),Александр Беглов (самовыдвиженец, врио губернатора), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). 

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург

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