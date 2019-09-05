Около 20 тысяч петербуржцев выберут губернатора на экстерриториальных участках

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко заявил, что 18 тысяч граждан поучаствуют в выборах губернатора Петербурга на территории Ленинградской и Псковской областей. Такое количество заявлений оформили по состоянию на вечер 4 сентября.

Об этом он рассказал на встрече с представителями Общественной палаты Петербурга, а также некоммерческих организаций, привлеченных Общественной палатой к осуществлению общественного контроля за избирательным процессом в четверг, 5 сентября.

«По состоянию на вечер среды, всего для голосования по месту нахождения оформили более 65 тысяч разрешений, 15 тысяч из них – для голосования на территории Ленинградской области и около 3 тысяч – в Псковской области», — рассказал глава ГИК.

По слова Миненко, активность избирателей конкретно в садоводствах незначительные. Председатель горизбиркома подчеркнул, что в любом случае помогать гражданам в реализации избирательного права — верный шаг. Он добавил, что заявку в участковую комиссию по месту жительства можно подать до 14:00 7 сентября.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября. В бюллетене будут три имени: Михаил Амосов («Гражданская платформа»),Александр Беглов (самовыдвиженец, врио губернатора), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).