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15:14   5 Сентября 2019
Россия

Правительство РФ поддержало законопоект о получении негосударственных пенсий

Правительство РФ поддержало законопоект о получении негосударственных пенсий

Положительный отзыв правительства России на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 и мужчинам, достигшим 60 лет, поступил в Госдуму. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте думской фракции «Единой России» в четверг, 5 сентября.

Поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах» уже внесены на рассмотрение нижней палаты группой депутатов ГД. Отмечается, что документ нацелен на улучшение благосостояния россиян предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию окажутся хорошим дополнением к заработной плате.

Согласно проекту закона, возраст выхода на негосударственную пенсию будет снизится на пять лет. Кроме того, он гарантирует назначение негосударственной пенсии в еще раньше для граждан с инвалидностью, работников крайнего Севера и других лиц, которые имеют право на получение пенсии досрочно.

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #правительство #пенсия

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