Героиня американского фильма про Владимирщину призвала не голосовать из принципа «назло»

На Youtube опубликован документальный фильм «Русская рулетка» американского режиссера Мигеля Фрэнсис-Сантьяго, который попытался разобраться в последствиях «Умного голосования» блогера Алексея Навального на примере Владимирской области.

Напомним, прошлогодние губернаторские выборы во Владимирской области закончились сенсационным проигрышем кандидата от «Единой России», прежней главы региона Светланы Орловой. Победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, которого многие называли спойлером Орловой. Подробнее читайте в материале «Владимир Владимрович Владимирский».

Спустя год со смены власти регион не может похвастаться достижениями. Напротив, область лишилась всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», областная власть конфликтует с мэрией Владимира, раздрай среди политических элит, только 8% жителей региона могут назвать себя средним классом. По мнению автора фильма, таковы последствия голосования, исходя из принципа «Не важно за кого, лишь бы не за кандидата от власти».

Одной из героинь фильма стала политтехнолог Екатерина Курбангалеева. В 2013 году она возглавляла привела к победе на выборах губернатора Владимирской области Светлану Орлову. Однако затем. по ее словам, доверительные отношения между ними закончились и их пути разошлись. Сейчас Курбангалеева - член Общественной палаты РФ.

В интервью Мигелю Фрэнсис-Сантьяго политтехнолог рассуждает о причинах успеха Орловой в 2013 году ( тогда на выборах за нее отдали голоса 74,73 % жителей) и потери доверия электората через пять лет.

«Политика Сегодня» дозвонилась до Курбангалеевой, чтобы узнать впечатления от фильма американского документалиста.

«Я пока не смотрела. Но обязательно это сделаю», — сказала член ОП.

Тем не менее, мысли политтехнолога по поводу голосования «вникуда» созвучны выводам Фрэнсис-Сантьяго о том, куда может завести голосование хоть за кого, только не за партию власти.