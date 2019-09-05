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14:45   5 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Полицейский пострадал при взрыве в Донецке

Полицейский пострадал при взрыве в Донецке

Взрыв прозвучал в Калининском районе города Донецка. Как сообщает в четверг, 5 сентября, РИА Новости, в результате инцидента пострадал один сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Взрыв прогремел около 14.00 рядом с неработающим киноконцертным комплексом «Донецк». Полицейский при ЧП получил травму руки. Ему уже оказали первую помощь.

Место взрыва оцеплено специальной лентой. В настоящее время там работают силовики и МЧС. Никаких комментариев относительно случившегося стражи порядка не дают.

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Автор: Алла Ларионова
#взрыв #днр #полиция

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