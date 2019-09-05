Президент РФ Владимир Путин назвал российский рынок лучшим для сбыта товаров из Украины. Об этом он сообщил во время беседы с Виктором Медведчуком на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Российский лидер призвал Медведчука чаще приезжать на ВЭФ и привел в пример японского премьера Синдзо Абэ, который посещает форум уже в третий раз. Виктор Медведчук заявил, что его приезд во Владивосток оказался очень полезным и добавил, что вспомнил свои студенческие годы, когда бывал на Дальнем Востоке в рядах студентов из стройотрядов. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнил город того времени и нынешний Владивосток и подчеркнул, что это «небо и земля».

По словам Медведчука, в перспективе развития Украины — восстановление торгово-экономических отношений с РФ и странами СНГ. Представитель Украины отметил, что торгово-экономические связи ослабли из-за подписания документа о зоне свободной торговли с Евросоюзом.