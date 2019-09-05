Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

 Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат

Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат
Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

 Полицейский пострадал при взрыве в Донецке

Полицейский пострадал при взрыве в Донецке
Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

 Китай упростит визовый режим для граждан России

Китай упростит визовый режим для граждан России
Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

 Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат

Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат
Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

 Полицейский пострадал при взрыве в Донецке

Полицейский пострадал при взрыве в Донецке
Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

 Китай упростит визовый режим для граждан России

Китай упростит визовый режим для граждан России
14:48   5 Сентября 2019
Россия

Путин назвал российский рынок лучшим для сбыта товаров из Украины

Путин назвал российский рынок лучшим для сбыта товаров из Украины

Президент РФ Владимир Путин назвал российский рынок лучшим для сбыта товаров из Украины. Об этом он сообщил во время беседы с Виктором Медведчуком на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Российский лидер призвал Медведчука чаще приезжать на ВЭФ и привел в пример японского премьера Синдзо Абэ, который посещает форум уже в третий раз. Виктор Медведчук заявил, что его приезд во Владивосток оказался очень полезным и добавил, что вспомнил свои студенческие годы, когда бывал на Дальнем Востоке в рядах студентов из стройотрядов. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнил город того времени и нынешний Владивосток и подчеркнул, что это «небо и земля». 

По словам Медведчука, в перспективе развития Украины — восстановление торгово-экономических отношений с РФ и странами СНГ. Представитель Украины отметил, что торгово-экономические связи ослабли из-за подписания документа о зоне свободной торговли с Евросоюзом. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #украина #медведчук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...