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14:53   5 Сентября 2019
Весь мир

Абэ и Путин подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

Абэ и Путин подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

Глава государства Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ подтвердили стремление своих стран к денуклеаризации на Корейском полуострове.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам саммита на полях ВЭФ-2019.

«Лидеры двух стран подтвердили стремление к денуклеаризации на Корейском полуострове и условились продолжать усилия для достижения этой цели», — подчеркнул Осуга.

После переговоров с Путиным японский премьер вручил ему гравюру 1859 года художника Бунсе Иноуэ с изображением бухты Ниигаты с русским кораблем «Джигит». 

Напомним, во Владивостоке накануне, 4 сентября, открылся V Восточный экономический форум. Он закончится 6 сентября.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #абэ #корейский полуостров #денуклеаризация

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