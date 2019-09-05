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14:28   5 Сентября 2019
Россия

Путин анонсировал совместное заявление Москвы и Киева по обмену пленными

Путин анонсировал совместное заявление Москвы и Киева по обмену пленными

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва и Киев в ближайшее время объявят решение по обмену удерживаемыми лицами. Об этом глава государства рассказал во время встречи с украинским политиком Виктором Медведечуком на Восточном экономическом форуме, сообщает в четверг ТАСС. 

«Безусловно, [вы] успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно», — заявил президент.

Кроме этого, президент прокомментировал упоминание Медведчука об украинских заключенных Станиславе Клыхе и Николае Карпюке. По словам главы государства, Москва имеет по этим фигурантам «особую позицию». Путин добавил, что это сложный вопрос, однако Россия будет двигаться в этом направлении и в ближайшее время объявит о совместных решениях, принятых совместно с украинскими властями. 

Ранее Путин призвал Украину не преследовать оппозицию.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #украина #политика #общество

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