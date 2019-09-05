Подмосковье перенимает опыт Японии в обращении с отходами

Глава министерства ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал, как японские специалисты и опыт этой страны помогают России решить «мусорную» проблему. Он дал интервью телеканалу «360».

Министр напомнил, что Япония смогла избавиться от «перенасыщения» отходами всего за 30 лет. Россия намерена следовать тем же путем, а начнется все в Подмосковье. Важно понимать, что страна не просто будет использовать технологии страны восходящего солнца — она подробно изучает их.

«Нас учили японские специалисты, показывали документальные фильмы, когда гавань Токийского залива на метр была покрыта отходами. Рассказали про опыт, когда Япония строила до 100 заводов по термической обработке отходов в год», — рассказал Хромушин.

На заседании Восточного экономического форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что организация из группы компаний Hitachi Zosen построит в Московской области мусоросжигательный завод. Предприятие будет способно переработать до 7,6 тонн отходов в день, а выделяемая энергия будет направлена на производство электричества.

«Самые важные части на таких заводах — это котлы. Сегодня их производство локализовано на нашем Подольском заводе ЗиО», — отметил министр.

Первый завод уже строится на территории Воскресенского городского округа. Ожидается, что его сдадут в 2021 году. На данный момент специалисты приступили к постройке второго, а всего их будет четыре. В министерстве ЖКХ добавили, что японцы будут контролировать работу предприятий для обеспечения максимально безопасной экологии в регионе.