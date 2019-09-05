Васильева уверена, что историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева убеждена, что историю в школе должен преподавать тот человек, кто ее любит. Это не обязательно должен быть профессиональный историк.

Речь об этом зашла 5 сентября на всероссийском открытом уроке «Я помню», который посвящен профессиям, которые помогают сохранять историю, в Музее Победы.

Министр подчеркнула, что учитель — это в первую очередь популяризатор.

«Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого», — добавила она.

Также Васильева отметила, что ее как историка волнует вопрос общественного сознания, те причины и мотивы, которыми руководствовались, в частности, школьники, которые шли на фронт во время войны.