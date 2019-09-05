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14:33   5 Сентября 2019
Россия

Васильева уверена, что историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

Васильева уверена, что историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева убеждена, что историю в школе должен преподавать тот человек, кто ее любит. Это не обязательно должен быть профессиональный историк.

Речь об этом зашла 5 сентября на всероссийском открытом уроке «Я помню», который посвящен профессиям, которые помогают сохранять историю, в Музее Победы. 

Министр подчеркнула, что учитель — это в первую очередь популяризатор.  

«Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого», — добавила она. 

Также Васильева отметила, что ее как историка волнует вопрос общественного сознания, те причины и мотивы, которыми руководствовались, в частности, школьники, которые шли на фронт во время войны.

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Автор: Виктория Разумовская
#история #образование #школы #васильева

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