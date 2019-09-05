Павел Колобков назвал виды спорта, которые любят большинство россиян

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о видах спорта, которые любят россияне. По словам чиновника, в этом году в стране заработал федеральный проект «Спорт — норма жизни», который увеличивает количество тех, кто регулярно занимается собой.

По данным Павла Колобкова, работа по подготовке к запуску проекта шла долго, сейчас заключены соглашения со всеми регионами РФ. Первые данные по регионам появятся в начале 2020 года, но уже сейчас понятно, что практически все активно включились в работу, отмечает News.ru.

Глава Минспорта также рассказал, какой вид спорта предпочитают россияне. По его словам, граждане страны с удовольствием занимаются единоборствами и легкой атлетикой. Также россияне любят игровые командные виды спорта - баскетбол, футбол и волейбол. Много россиян обожают лыжи, это зависит от региона проживания.

Павел Колобков является олимпийским чемпионом по фехтованию, но говорит, что за этот вид спорта ему не обидно, так как он требует определенных условий и подготовки. При этом министр отмечает, что фехтованием в стране занимается порядка 60-65 тысяч человек, тогда как футболом - более 3 миллионов россиян.