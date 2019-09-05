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14:20   5 Сентября 2019
Россия

Путин заявил о намерении РФ реализовать планы по улучшению экологии

Путин заявил о намерении РФ реализовать планы по улучшению экологии

РФ сделает все возможное для реализации планов по сбережению экологии. Об этом 5 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Россия приложит максимальные усилия для реализации планов по экологической проблеме. Он также подчеркнул, что вопросы экологии тесно связаны с энергетикой. Кроме этого, Россию также серьезно касается глобальное потепление, отметил президент. 

«У нас в России, по нашим данным, по данным международных экспертов в 2,5 раза потепление идет быстрее, чем на планете в целом», — сказал он. 

Президент также отметил резкое падение продаж электромобилей в мире. Он подчеркнул, что такое происходит впервые в истории, но добавил, что на то есть причины. Глава государства добавил, что в России экологическое проблемы также связаны с использованием газомоторного топлива. Путин обратил внимание, что в системе ЖКХ используется уголь. Он добавил, что все это учли в программе по улучшению экологии в РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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