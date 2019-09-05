Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

 Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат

Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат
Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

 Полицейский пострадал при взрыве в Донецке

Полицейский пострадал при взрыве в Донецке
Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

 Китай упростит визовый режим для граждан России

Китай упростит визовый режим для граждан России
Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

Телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену пока не планируется

 Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат

Кадыров уверен, что шутка Путина про молодежь войдет в сборник цитат
Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

 Полицейский пострадал при взрыве в Донецке

Полицейский пострадал при взрыве в Донецке
Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

 Китай упростит визовый режим для граждан России

Китай упростит визовый режим для граждан России
14:48   5 Сентября 2019
Россия

Оренбургские юнармейцы в рамках акции «Диалог с Героем» пообщались с летчиком-космонавтом

Оренбургские юнармейцы в рамках акции «Диалог с Героем» пообщались с летчиком-космонавтом

Юнармейцы из Оренбурга повели встречу с летчиком-космонавтом Романом Романенко – лидером Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Как сообщает Министерство обороны РФ на своем официальном сайте, площадкой для встречи стал лицей №2. Полгода назад начало акции «Диалог с Героем» было положено в лицее №1, когда юнармейцы более двух часов общались с Героем России, расспрашивая его о планах на будущее, о космосе и о патриотизме.

Принципом проекта, как отмечается, является диалог на равных. Об акции рассказала учитель истории  Ирина Смирнова, преподающая в лицее №1.

«Эффект от таких встреч – потрясающий. Одно дело, когда о доблестях, о подвигах, о славе ребята читают в книгах или слышат от педагогов. Совсем другое – когда о пережитом рассказывают Герои нашего времени. После встречи с Романом Юрьевичем у нас парни теперь только космосом и грезят», - поделилась она.

Также и во время второй встречи с юнармецами лицея №2, по словам Смирновой, проблем с контактом не возникло – подростки тянуться к Роману Романенко, не только как к космонавту, но и как к лидеру юнармейского движения, задавая ему вопросы о льготах при поступлении в гражданские и военные вузы, о перспективах движения, о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, о новых проектах и программах.

Один из участников встречи 16-летний Андрей Агапов поделился своими впечатлениями. В частности, он заявил, что общаясь с Романом Романенко, он смог убедиться, что три года назад, поступив в Юнармию, сделал правильный выбор.

«Здесь меня научили главному – быть мужчиной. Неважно, в какой ситуации – на полевых сборах или на отдыхе, в компании сверстников. Пример лидера очень вдохновляет. Особенно, когда он не где-то далеко на фотографиях или по телевизору, а вот так – рядом, на расстоянии вытянутой руки», - рассказал подросток.

Ребята задали гостю множество вопросов о космосе и о жизни на МКС – от проводимых там научных экспериментов до происходящих нештатных ситуациях. Романенко рассказал им все, что мог, и особенно о том, что у профессии космонавта имеются не только плюсы, есть и минусы.

Оренбургские юнармейцы в рамках акции «Диалог с Героем» пообщались с летчиком-космонавтом

Также Герой России рассказал, что в нашей стране  на данной момент есть лишь две династии космонавтов Романенко и Волковы. Его отец Юрий Викторович Романенко мечтал сделать военную карьеру, а стал космонавтом, но сына на космическую картеру не настраивал – дал возможность принять решение самому.

«Этот выбор я сделал сам. Прежде чем отправиться в космос, я восемь лет проходил  подготовительный этап. И до последнего момента не знал, примут меня в состав экипажа или нет. К счастью, все получилось так, как я хотел!», - рассказал он.

При этом Романенко добавил, что вступление в Юнармию является первым шагом для всех, кто мечтает когда-нибудь оказаться за пределами нашей планеты, так как Движение реализует совместные проекты с Центром подготовки космонавтов имени Гагарина и с другими ведущими предприятиями страны.

«Преемственность есть, наставничество – обеспечим. Со школы нужно понимать, какое направление деятельности вы выберете в дальнейшем. Хочу вам пожелать найти одну цель и планомерно, день за днем, двигаться к ней», - подчеркнул летчик-космонавт в заключение встречи.

Оренбургские юнармейцы в рамках акции «Диалог с Героем» пообщались с летчиком-космонавтом

Напомним: инициатива создать Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» была озвучена министром обороны РФ Сергеем Шойгу в 2016 году. По его словам, целью организации должно стать воспитание патриотически настроенного и здорового молодого поколения. За три года существования Юнармии, в ряды движения, которое пользуется всесторонней поддержкой Минобороны РФ, вступило более 380 тысяч подростков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#встреча #россия #минобороны #общество #юнармия #космонавт #юнармейцы #романенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...