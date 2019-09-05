Оренбургские юнармейцы в рамках акции «Диалог с Героем» пообщались с летчиком-космонавтом

Юнармейцы из Оренбурга повели встречу с летчиком-космонавтом Романом Романенко – лидером Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Как сообщает Министерство обороны РФ на своем официальном сайте, площадкой для встречи стал лицей №2. Полгода назад начало акции «Диалог с Героем» было положено в лицее №1, когда юнармейцы более двух часов общались с Героем России, расспрашивая его о планах на будущее, о космосе и о патриотизме.

Принципом проекта, как отмечается, является диалог на равных. Об акции рассказала учитель истории Ирина Смирнова, преподающая в лицее №1.

«Эффект от таких встреч – потрясающий. Одно дело, когда о доблестях, о подвигах, о славе ребята читают в книгах или слышат от педагогов. Совсем другое – когда о пережитом рассказывают Герои нашего времени. После встречи с Романом Юрьевичем у нас парни теперь только космосом и грезят», - поделилась она.

Также и во время второй встречи с юнармецами лицея №2, по словам Смирновой, проблем с контактом не возникло – подростки тянуться к Роману Романенко, не только как к космонавту, но и как к лидеру юнармейского движения, задавая ему вопросы о льготах при поступлении в гражданские и военные вузы, о перспективах движения, о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, о новых проектах и программах.

Один из участников встречи 16-летний Андрей Агапов поделился своими впечатлениями. В частности, он заявил, что общаясь с Романом Романенко, он смог убедиться, что три года назад, поступив в Юнармию, сделал правильный выбор.

«Здесь меня научили главному – быть мужчиной. Неважно, в какой ситуации – на полевых сборах или на отдыхе, в компании сверстников. Пример лидера очень вдохновляет. Особенно, когда он не где-то далеко на фотографиях или по телевизору, а вот так – рядом, на расстоянии вытянутой руки», - рассказал подросток.

Ребята задали гостю множество вопросов о космосе и о жизни на МКС – от проводимых там научных экспериментов до происходящих нештатных ситуациях. Романенко рассказал им все, что мог, и особенно о том, что у профессии космонавта имеются не только плюсы, есть и минусы.

Также Герой России рассказал, что в нашей стране на данной момент есть лишь две династии космонавтов Романенко и Волковы. Его отец Юрий Викторович Романенко мечтал сделать военную карьеру, а стал космонавтом, но сына на космическую картеру не настраивал – дал возможность принять решение самому.

«Этот выбор я сделал сам. Прежде чем отправиться в космос, я восемь лет проходил подготовительный этап. И до последнего момента не знал, примут меня в состав экипажа или нет. К счастью, все получилось так, как я хотел!», - рассказал он.

При этом Романенко добавил, что вступление в Юнармию является первым шагом для всех, кто мечтает когда-нибудь оказаться за пределами нашей планеты, так как Движение реализует совместные проекты с Центром подготовки космонавтов имени Гагарина и с другими ведущими предприятиями страны.

«Преемственность есть, наставничество – обеспечим. Со школы нужно понимать, какое направление деятельности вы выберете в дальнейшем. Хочу вам пожелать найти одну цель и планомерно, день за днем, двигаться к ней», - подчеркнул летчик-космонавт в заключение встречи.

Напомним: инициатива создать Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» была озвучена министром обороны РФ Сергеем Шойгу в 2016 году. По его словам, целью организации должно стать воспитание патриотически настроенного и здорового молодого поколения. За три года существования Юнармии, в ряды движения, которое пользуется всесторонней поддержкой Минобороны РФ, вступило более 380 тысяч подростков.