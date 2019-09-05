Индия планирует наращивать использование солнечной энергии

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели планирует увеличить использование солнечной энергии. По его словам, в этом остро нуждаются 250 миллионов индийских семей.

Речь об этом зашла на пленарном заседании ВЭФ-2019.

«Различные АЭС, которые мы сейчас строим, и другие энергетические объекты, мы делаем акцент на производстве солнечных батарей, потому что такие батареи имеют популярность», — сказал Моди.

Премьер отметил, что также важно перейти на экологически чистое приготовление пищи. Для этого необходимо обеспечить энергией 250 миллионов хозяйств. Солнечная энергия может в этом помочь.

Кроме того, Индия хочет «разрабатывать системы батарей, а также использовать пути сохранения и хранения солнечной энергии для того, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать для приготовления экологически чистой пищи».