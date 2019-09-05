Депутат Боярский солидарен с Бегловым в отказе открывать метро с «недоделками»

Санкт-Петербургу не хватало столь рационального подхода к безопасности при сдаче объектов в эксплуатацию, заявил депутат Государственной думы Сергей Боярский в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Таким образом он прокомментировал решение врио губернатора города Александра Беглова отложить открытие новых станций петербургского метрополитена. Напомним, что причиной послужила утренняя проверка 5 сентября, в ходе которой выяснилось, что существуют «недоделки» в вопросе безопасности пассажиров.

«Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее», — сказал градоначальник.

Еще во время предыдущих визитов стройки Беглов отмечал, что метро строится для людей, а не для отчета. Он признался, что никогда в жизни не принимал объекты, в которых есть какие-либо недочеты.

Боярский заметил, что такое поведение петербургского главы демонстрирует его серьезное и ответственное отношение к работе. Беглов действует не просто взвешенно, но еще и стратегически, с заботой о петербуржцах.

«Он принимает смелое решение, которое не отвечает сиюминутным политическим интересам. Беглов не пытается во что бы то ни стало порадовать людей, потому что понимает, что потом недоделки все равно вылезут на поверхность и их придется устранять», — считает собеседник.

Жители и гости города на Неве смогут воспользоваться новыми станциями «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары», когда будут устранены все замечания. Точной даты еще не назвали, но ожидается, что это произойдет до конца сентября.