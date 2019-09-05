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13:53   5 Сентября 2019
Россия

Беглов заявил, что безопасность людей важнее политики

Беглов заявил, что безопасность людей важнее политики

Открытие новых станций метро Фрунзенского радиуса в Петербурге решили перенести после того, как в четверг, 5 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов проинспектировал техническую готовность станций подземки.

Во избежание какой-либо угрозы безопасности пассажиров, было решено тщательно протестировать работу во внештатных ситуациях. Об этом врио написал на своей странице в «ВКонтакте».

«С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика», — заметил врио губернатора Северной столицы.

Также Беглов пообещал, что новые станции метро откроются в сентябре, однако точная дата станет известна позже. Для этого временно исполняющему обязанности необходимо лично полностью убедится в безопасности эксплуатации метро в первую очередь для граждан.

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Автор: Алла Ларионова
#метро #беглов #фрунзенский радиус

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