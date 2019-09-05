Британский колониализм разрушил экологию и природу стран Африки, считает МИД РФ

Британский колониализм разрушил экологию и природу стран Африки, считает министерство иностранных дел России. В ведомстве привели исторические факты, доказывающие разрушительные действия для природного богатства африканских стран.

МИД РФ напоминает о событиях начала прошлого века, когда британская государственная корпорация Commonwealth Development Corporation произвела захват плодородных земель для выращивания сахарного тростника. При этом местных жителей перевели работать на практически непригодные для возделывания земли, что отразилось на обеспеченности продовольствием не в лучшую сторону.

Также российское ведомство напомнило о массовой вырубке лесов африканских стран для экспорта, которой занималась все та же корпорация вместе с компанией Courtaulds. В министерстве отмечают, что лесные массивы удалось восстановить только с помощью искусственных насаждений.