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13:57   5 Сентября 2019
Россия

В Москве школам предложили отказаться принимать на учебу непривитых детей

В Москве школам предложили отказаться принимать на учебу непривитых детей

Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без необходимых прививок. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы Алену Шахову.

В ходе круглого стола в Общественной палате Москвы Шахова заявила, что департамент предлагает законодательно закрепить основание для отказа приема детей на обучение. Речь идет об отсутствии медицинских карт, а также документов, которые подтверждают, что ребенок проходил процедуру иммунизации. 

Она добавила, что из-за детей, чьи родители дают отказ на прививки, образовательный процесс может постоянно прерываться. Замрук департамента напомнила, что в 2018 году было объявлено 46 карантинов из-за инфекционных заболеваний непривитых детей. Тогда пострадали более двух тысяч детей, отметила Шахова.  

«По ветряной оспе это уже 434 карантина и более 11 тыс. детей», — сказала она. 

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, такую инициативу следует обсудить с представителями Госдумы. Он также напомнил, что согласно Конституции РФ ребенка нельзя лишить права на образование. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество #прививки

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