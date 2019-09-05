Путин призвал руководство Украины не преследовать оппозицию

Если нынешнее украинское руководство начнет свою деятельность с преследований оппозиции, то ни к чему хорошему это не приведет. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 сентября во время выступления на пленарной сессии ВЭФ-2019.

«Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, это так и есть», — подчеркнул глава России.

По его словам, парламентская оппозиция на Украине имеет значительное доверие, которое было подтверждено по итогам демократических выборов. Путин уверен, что закручивание гаек в этом смысле выглядело бы странно. Представители оппозиции на Украине, напомнил Путин, «не бегают по площадям, не требуют невозможного», а работают в рамках действующего законодательства.