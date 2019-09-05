Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Васильева уверена, что историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

Васильева уверена, что историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

 Путин анонсировал совместное заявление Москвы и Киева по обмену пленными

Путин анонсировал совместное заявление Москвы и Киева по обмену пленными
Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

 Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко
Индия планирует наращивать использование солнечной энергии

Индия планирует наращивать использование солнечной энергии

 Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты

Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
Васильева уверена, что историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

Васильева уверена, что историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

 Путин анонсировал совместное заявление Москвы и Киева по обмену пленными

Путин анонсировал совместное заявление Москвы и Киева по обмену пленными
Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

 Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко
Индия планирует наращивать использование солнечной энергии

Индия планирует наращивать использование солнечной энергии

 Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты

Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
13:45   5 Сентября 2019
Россия

Сбербанк сообщил, что российские компании плохо защищены от киберугроз

Сбербанк сообщил, что российские компании плохо защищены от киберугроз

Лишь 4-5 процентов крупных российских компаний на данный момент имеют оптимальную защиту от киберугроз. Более половины всех вложений бизнеса в безопасность недостаточны даже для элементарного уровня защиты.

Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что крупный бизнес продолжает вкладываться в собственную защиту, однако не все эти действия удачны или оправданы.  

«Более 50 процентов всех вложений бизнеса они недостаточны, чтобы добиться элементарного уровня собственной киберустойчивости и киберзащиты», — сказал Кузнецов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#экономика #сбербанк #бизнес #кибербезопасность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...