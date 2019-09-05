Сбербанк сообщил, что российские компании плохо защищены от киберугроз
Лишь 4-5 процентов крупных российских компаний на данный момент имеют оптимальную защиту от киберугроз. Более половины всех вложений бизнеса в безопасность недостаточны даже для элементарного уровня защиты.
Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он отметил, что крупный бизнес продолжает вкладываться в собственную защиту, однако не все эти действия удачны или оправданы.
«Более 50 процентов всех вложений бизнеса они недостаточны, чтобы добиться элементарного уровня собственной киберустойчивости и киберзащиты», — сказал Кузнецов.