Сбербанк сообщил, что российские компании плохо защищены от киберугроз

Лишь 4-5 процентов крупных российских компаний на данный момент имеют оптимальную защиту от киберугроз. Более половины всех вложений бизнеса в безопасность недостаточны даже для элементарного уровня защиты.

Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что крупный бизнес продолжает вкладываться в собственную защиту, однако не все эти действия удачны или оправданы.