Орешкин не увидел ни одного признака «пузырей» на отечественном рынке недвижимости

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал о ситуации на российском рынке недвижимости в комментарии РБК на полях Восточного экономического форума 5 сентября.

Он отметил, что в области ипотеки наблюдаются меньшие темпы роста портфеля и долговой нагрузки, в отличие от многих стран. Что касается потребительского кредита, то Россия сравнялась с западными экономиками.

«По ипотеке мы только в самом начале пути», — сказал министр.

Однако важно понимать, что ипотечный платеж будет только снижаться, так как ставки падают быстрее роста цен на рынке недвижимости.

«Цены [на недвижимость] долгое время оставались стабильными, не росли, в реальном выражении снижались. То есть ни одного признака каких-то «пузырей», — подытожил Орешкин.

Напомним, что с 4 по 6 сентября Владивосток принимает пятый Восточный экономический форум. Организатором события выступил фонд «Росконгресс».