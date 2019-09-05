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13:46   5 Сентября 2019
Россия

Орешкин не увидел ни одного признака «пузырей» на отечественном рынке недвижимости

Орешкин не увидел ни одного признака «пузырей» на отечественном рынке недвижимости

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал о ситуации на российском рынке недвижимости в комментарии РБК на полях Восточного экономического форума 5 сентября.

Он отметил, что в области ипотеки наблюдаются меньшие темпы роста портфеля и долговой нагрузки, в отличие от многих стран. Что касается потребительского кредита, то Россия сравнялась с западными экономиками.

«По ипотеке мы только в самом начале пути», — сказал министр.

Однако важно понимать, что ипотечный платеж будет только снижаться, так как ставки падают быстрее роста цен на рынке недвижимости.

«Цены [на недвижимость] долгое время оставались стабильными, не росли, в реальном выражении снижались. То есть ни одного признака каких-то «пузырей», — подытожил Орешкин.

Орешкин не увидел ни одного признака «пузырей» на отечественном рынке недвижимости

Напомним, что с 4 по 6 сентября Владивосток принимает пятый Восточный экономический форум. Организатором события выступил фонд «Росконгресс».

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Автор: Анна Манц
#ипотека #недвижимость #кредитование #вэф #орешкин

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