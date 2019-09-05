Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты

Заявление Соединенных Штатов о том, что Вашингтон готов разместить ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные ранее соответствующим договором), не радует Россию и вызывает у нее «определенное беспокойство».

Об этом в четверг на пленарной сессии ВЭФ-2019 заявил российский президент Владимир Путин, подчеркнув при этом, что Россия произведет указанные в Договоре ракеты.

«Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем размещать, мы произведем такие же ракеты, разумеется - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», - напомнил глава государства.

По словам Путина, США намерение разместить такие ракеты в Южной Корее и Японии неоднократно было предметом разговоров с японским премьер-министром еще до того, как американцы начали их производить. И, если эти ракеты все же будут размещены на территории Японии или Южной Кореи, в Москве отдают себе отчет в том, что, хоть эти и будет сделано под видом защиты от угрозы со стороны КНДР, но и для нас это создаст существенные проблемы.

«Потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке», - пояснил президент.

В заключение этой темы, Путин назвал выход США из ДРСМД контрпродуктивным шагом, разрушающим существующую систему контроля над вооружениями и международной безопасности.