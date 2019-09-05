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 Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты

Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
14:02   5 Сентября 2019
Весь мир

Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты

Путин заявил, что Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты

Заявление Соединенных Штатов о том, что Вашингтон готов разместить ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные ранее соответствующим договором), не радует Россию  и вызывает у нее «определенное беспокойство».

Об этом в четверг на пленарной сессии ВЭФ-2019 заявил российский президент Владимир Путин, подчеркнув при этом, что Россия произведет указанные в Договоре ракеты.

«Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем размещать, мы произведем такие же ракеты, разумеется - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», - напомнил глава государства.

По словам Путина, США намерение разместить такие ракеты в Южной Корее и Японии неоднократно было предметом разговоров с японским премьер-министром еще до того, как американцы начали их производить. И, если эти ракеты все же будут размещены на территории Японии или Южной Кореи, в Москве отдают себе отчет в том, что, хоть эти и будет сделано под видом защиты от угрозы со стороны КНДР, но и для нас это создаст существенные проблемы.

«Потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке», - пояснил президент.

В заключение этой темы, Путин назвал выход США из ДРСМД  контрпродуктивным шагом, разрушающим существующую систему контроля над вооружениями и международной безопасности.

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Автор: Александр Люблинский
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