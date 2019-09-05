Путин предостерег Зеленского от хождения по граблям

Российский лидер Владимир Путин Путин предостерег украинского президента Владимира Зеленского от хождения по граблям. По словам Путина, Зеленскому необходимо помнить об ошибках, которые совершали его предшественники на посту лидера государства.

Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019 отметил, что если нынешние власти Украины будут преследовать оппозицию, то ничего хорошего из этого не выйдет. Президент РФ уверен, что оппозиция Украины не требует ничего невозможного, поэтому было бы большой ошибкой помешать реализовывать их конституционные права.

Ранее Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной на стадии завершения.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке, он продлится до 6 сентября включительно. На полях форума проводится ряд важных встреч и подписание соглашений.