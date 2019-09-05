Ипотека под 2% обещает прорыв экономике Дальнего Востока

До конца 2019 года на Дальнем Востоке может заработать специальная ипотечная программа для молодых семей под 2% годовых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019) во Владивостоке. По словам главы государства, доступное жилье поможет молодым людям реализовать себя в жизни и внести свой вклад в развитие «близкого для них Дальнего Востока».

«Мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых»,— заявил президент.

Программа рассчитана на пять лет и будет реализована за счет средств госпрограммы и фонда развития Дальнего Востока. Путин напомнил, что ранее в регионе заработала льготная ставка по ипотеке 5%, но этого оказалось недостаточно.

Профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Яруллин в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что эффект от ипотечной программы можно будет наблюдать не ранее, чем через пять лет. Собеседник агентства отметил, что для успешной реализации программы необходимо решить ряд первостепенных задач.

«Нужно поднимать, конечно, строительную отрасль. Много средств вкладывать. В ней хватает проблем с рабочей силой. Кто будет строить? Китайцы? Проблема с цементом. Единственный цементный завод у Игоря Пушкарева (экс-мэр Владивостока – прим. Ред.) арестован. Нужно завозить стройматериалы. Деньги будут, а вот как их реализовать», — рассуждает Яруллин.

Несмотря на ожидаемые трудности, которые предстоит преодолеть региональным руководителям, политолог находит идею льготной ипотечной программы перспективной, но предлагает уточнить пожелания большинства молодых жителей Дальнего Востока, которые не планируют уезжать.

«Студенты очень хотят жить в квартирах. И они никогда бы не пустовали, всегда была бы волна. Но по окончанию [вузов] многие стремятся поехать работать в Японию, Китай. Не навсегда. Заработать денег, накопить опыт и связи, потому возвращаться в страну. Нужна им будет эта маленькая квартирка или они все-таки, заработав деньги, постараются купить новое жилье?», — поделился мнением политолог.

Ипотека доступна гражданам России и в соседнем Китае. После падения индекса Шанхайской фондовой биржи в 2015 году власти Поднебесной пошли на реформы законодательства с тем, чтобы повысить привлекательность китайских активов для иностранных инвесторов. Однако иностранцу необходимо внести 25% от стоимости жилья. Цена квадратного метра в большинстве китайских городов начинается от 100 тысяч рублей. Но жилье по факту не продается, а сдается до семидесяти лет.

Подданным Страны Восходящего солнца повезло больше соседей. В Японии ставка по ипотеке одна из самых низких в мире — на уровне 1,5%, в отличие от 5% в Китае, но гайдзинам (чужакам) для получения кредита требуется карта резидента, указывающая на время пребывания в стране. От этого зависит размер ставки. Вдобавок, цены на недвижимость в Токию могут достигать 700 тысяч рублей за квадратный метр, согласно подсчетам аналитиков сервиса Numbeo.

Впрочем, Дальний Восток России, вероятно, окажется притягателен для молодежи не только красивой природой, низкой ставкой по ипотеке, но еще и гектаром земли. За три года реализации программы граждане РФ подали 134 тысячи заявлений. Возделывать и строить на дальневосточных землях едут из разных регионов страны.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев солидарен с коллегой из ТОФУ в том, что темп реализации программы доступного ипотечного жилья на Дальнем Востоке зависит от возможностей строительных компаний. В том, что ставка 2% окажется привлекательной для жителей соседних регионов политолог не сомневается.

«Это поможет закреплению имеющихся кадров в регионе Дальнего Востока, что не менее важно. Ну и, конечно, привлечению тоже, в основном из провинциальных регионов. Из Москвы ради 2% не поедут, но пусть едут из Вятки, из других. Хорошо бы эту программу распределить по всей стране. Ипотека 2% подняла бы экономику России», — считает Журавлев.

Помимо реализации программы доступного жилья, президент призвал развивать систему здравоохранения Дальнего Востока, в частности, создать медицинский кластер с особым порядком регулирования, который позволит без формальностей открывать филиалы зарубежных клиник, приглашать иностранных специалистов. Путин также привел статистику, согласно которой миграционный отток населения с Дальнего Востока снизился вдвое по сравнению с 2005 годом.