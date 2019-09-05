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13:26   5 Сентября 2019
Россия

Россия может защитить свои корабли в Ормузском проливе

Россия может защитить свои корабли в Ормузском проливе

Глава государства Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2019 заявил, что Россия не считает проблемой защищать свои корабли военным путем в Ормузском проливе.

Президент подчеркнул, что для этой цели вооруженные силы, а также военный флот России достаточно развиты с военно-технической точки зрения. 

«Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе в частности», — добавил Путин.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #вмф рф #ормузский пролив

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