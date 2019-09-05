Россия может защитить свои корабли в Ормузском проливе
Глава государства Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2019 заявил, что Россия не считает проблемой защищать свои корабли военным путем в Ормузском проливе.
Президент подчеркнул, что для этой цели вооруженные силы, а также военный флот России достаточно развиты с военно-технической точки зрения.
«Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе в частности», — добавил Путин.