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13:30   5 Сентября 2019
Россия

Инвалиды в день выборов смогут воспользоваться социальным такси в Петербурге

Инвалиды в день выборов смогут воспользоваться социальным такси в Петербурге

Петербуржцы, имеющие инвалидность, в день выборов 8 сентября смогут доехать до избирательных участков и обратно на социальном такси. Служба будет работать без выходных. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты по соцполитике, делам ветеранов и здравоохранению, сенатор Людмила Косткина. По ее словам, в службе социальной такси заказы уже составлены. Вызвать машину нуждающиеся петербуржцы смогут по телефону 576-03-00.

Сенатор также отметила, что в этом году избирательные участки сделали удобнее для инвалидов. 

«В этом году убрали участки на третьих этажах. Большинство участков частично или полностью оборудованы для людей с ограниченными физическими возможностями. Из 500 тысяч инвалидов около 100 тысяч нуждаются в помощи социальных волонтёров на участках. Для таких людей в день голосования будет социальное такси»,  — сказала Косткина.  

8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора и депутатов муниципальных образований. 

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #общество #социальное такси

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