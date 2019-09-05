Инвалиды в день выборов смогут воспользоваться социальным такси в Петербурге

Петербуржцы, имеющие инвалидность, в день выборов 8 сентября смогут доехать до избирательных участков и обратно на социальном такси. Служба будет работать без выходных. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты по соцполитике, делам ветеранов и здравоохранению, сенатор Людмила Косткина. По ее словам, в службе социальной такси заказы уже составлены. Вызвать машину нуждающиеся петербуржцы смогут по телефону 576-03-00.

Сенатор также отметила, что в этом году избирательные участки сделали удобнее для инвалидов.

«В этом году убрали участки на третьих этажах. Большинство участков частично или полностью оборудованы для людей с ограниченными физическими возможностями. Из 500 тысяч инвалидов около 100 тысяч нуждаются в помощи социальных волонтёров на участках. Для таких людей в день голосования будет социальное такси», — сказала Косткина.

8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора и депутатов муниципальных образований.