Путин заметил, что ракеты США в Южной Корее создадут угрозу Дальнему Востоку

Американские ракеты на территориях Южной Кореи и Японии создадут угрозу для части территории Дальнего Востока, в частности военным базам России, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября.

«Если они [вооружения США] будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи», — начал он.

Такое решение Вашингтона повлечет за собой ряд «определенных и существенных проблем» для Москвы.

«Эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке», — заметил российский глава.

Он напомнил, что во Владивостоке размещен флот кораблей, а на Камчатке располагаются атомные подводные лодки Военно-морских сил РФ.

С 4 по 6 сентября столица Дальнего Востока принимает пятый Восточный экономический форум.