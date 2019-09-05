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13:15   5 Сентября 2019
Весь мир

Абэ заявил, что управлять размещенными в Японии ракетами США будет Токио

Абэ заявил, что управлять размещенными в Японии ракетами США будет Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании ВЭФ в четверг, 5 сентября, заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться японской стороной.

Он напомнил, что в настоящее время Польша и Корея развертывают систему ПРО, которая принадлежит и управляется США. В Японии, со слов Абэ, имеется своя система ПРО, которая принадлежит и управляется японским государством, а не Соединенными Штатами. Кроме того, глава Японии заявил, что сейчас рассматривается вопрос внедрения Aegis Ashore, которая также будет принадлежать и управляться Токио.

«Поэтому это резко, то есть кардинально отличается от системы, которая размещается США в Польше», — заявил премьер.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #япония #система про #абэ

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