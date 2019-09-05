Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании ВЭФ в четверг, 5 сентября, заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться японской стороной.

Он напомнил, что в настоящее время Польша и Корея развертывают систему ПРО, которая принадлежит и управляется США. В Японии, со слов Абэ, имеется своя система ПРО, которая принадлежит и управляется японским государством, а не Соединенными Штатами. Кроме того, глава Японии заявил, что сейчас рассматривается вопрос внедрения Aegis Ashore, которая также будет принадлежать и управляться Токио.