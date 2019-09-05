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13:12   5 Сентября 2019
Россия

Путин заявил о праве молодежи на протесты, но в рамках закона

Путин заявил о праве молодежи на протесты, но в рамках закона

Российский президент Владимир Путин заявил, что молодежь имеет право протестовать. Об этом президент высказался 5 сентября на Восточном экономическом форуме.

По мнению президента, молодые люди могут митинговать, но с одним условием.

«Молодежь имеет право на протестные акции, иногда это приводит к позитиву, поскольку встряхивает власть, но действовать нужно в рамках закона», — считает президент. 

Глава государства заявил, что к участникам протестов необходимо относиться «в рамках закона — ко всем одинаково».

Ранее в центре Москвы прошли несанкционированные протесты. Их организовали бывшие кандидаты на выборы в Мосгордуму — Дмитрий Гудков и сторонники Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для митинга стал недопуск «оппозиции» на выборы Мосгоризбиркомом. Комиссия нашла у несистемных кандидатов поддельные подписи и другие нарушения. Кроме этого, на митингах сторонники Навального устраивали провокации, которые пришлось пресекать полиции. 

Стоит отметить, что столичные власти шли на встречу «оппозиции». Так был согласован митинг-концерт 10 августа, но организаторы стали призывать москвичей к нарушению закона, предлагая «прогуляться» по Москве после мероприятия. Так же мэрией был согласован митинг 25 августа, но «оппозицию» это не устроило и организаторы призвали к незаконному митингу 31 августа.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #протесты

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