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13:01   5 Сентября 2019
Россия

Замглавы Якутска покинул должность из-за недостаточного образования

Замглавы Якутска покинул должность из-за недостаточного образования

Глава Якутска Сардана Авксентьева уволила первого заместителя Владимира Федорова, так как его образование не соответствует занимаемой должности. Об этом якутский мэр сообщила в Instagram 5 сентября.

Согласно данным прокуратуры, в дипломе Федорова значится степень бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное управление» Байкальского государственного университета. Однако закон требует, чтобы на данной должности находился человек, уровень образования которого не ниже специалитета. К тому же, стаж работы по специальности должен составлять минимум пять лет.

Авксентьева отметила, что она вынуждена разорвать трудовой договор из-за нарушения законодательства при приеме на работу.

«Я буду рада, если суд восстановит его в должности, так как он за прошедший год на деле доказал свою компетентность и профессионализм», — добавила мэр Якутска в публикации.

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Автор: Анна Манц
#мэр #увольнение #замглавы #якутск

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