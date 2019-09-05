Замглавы Якутска покинул должность из-за недостаточного образования

Глава Якутска Сардана Авксентьева уволила первого заместителя Владимира Федорова, так как его образование не соответствует занимаемой должности. Об этом якутский мэр сообщила в Instagram 5 сентября.

Согласно данным прокуратуры, в дипломе Федорова значится степень бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное управление» Байкальского государственного университета. Однако закон требует, чтобы на данной должности находился человек, уровень образования которого не ниже специалитета. К тому же, стаж работы по специальности должен составлять минимум пять лет.

Авксентьева отметила, что она вынуждена разорвать трудовой договор из-за нарушения законодательства при приеме на работу.