Путин убежден, что Турция после покупки комплексов С-400 надежно защищена

Глава государства Владимир Путин заявил, что Турция теперь надежна защищена. Такой вывод президент сделал после покупки Анкарой российских комплексов С-400.

Путин добавил, что теперь роль Турции в международных делах возрастет. Речь об этом зашла во время дискуссии на пленарном заседании ВЭФ-2019.

«Со мной недавно говорил президент Турции (Тайип) Эрдоган. Он, реагируя на всю вот эту ситуацию (возможное присоединение России к G7), сказал: а почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?», — отметил Путин.

По словам российского лидера, работа Анкары в таком формате теперь тоже будет востребованной и уместной.