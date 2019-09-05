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13:09   5 Сентября 2019
Весь мир

Путин убежден, что Турция после покупки комплексов С-400 надежно защищена

Путин убежден, что Турция после покупки комплексов С-400 надежно защищена

Глава государства Владимир Путин заявил, что Турция теперь надежна защищена. Такой вывод президент сделал после покупки Анкарой российских комплексов С-400. 

Путин добавил, что теперь роль Турции в международных делах возрастет. Речь об этом зашла во время дискуссии на пленарном заседании ВЭФ-2019.

«Со мной недавно говорил президент Турции (Тайип) Эрдоган. Он, реагируя на всю вот эту ситуацию (возможное присоединение России к G7), сказал: а почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?», — отметил Путин.

По словам российского лидера, работа Анкары в таком формате теперь тоже будет востребованной и уместной.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #турция #с-400 #вэф

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